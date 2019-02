© foto di PhotoViews

Chiunque, dopo aver subito un pareggio al 101' con un rigore inesistente, potrebbe perdere le staffe. Per questo motivo si può comprendere una reazione come quella che Luciano Spalletti ha avuto ai microfoni di Sky Sport . Comprendere nei contenuti ma non nei modi, perché anche nella delusione e nella rabbia si dovrebbe mantenere il giusto grado di lucidità e autocontrollo, cosa che il tecnico di Certaldo, pur avendo dimostrato più volte le proprie doti da abile comunicatore, non è riuscito a fare in un primo momento.

Quella del Franchi è stata una sfida che per certi versi passerà alla storia. Mai, finora, un arbitro era stato così tante volte richiamato dal VAR per rivedere e confermare o correggere le proprie decisioni. Una collaborazione che aveva portato ottimi risultati per quasi tutta la durata del match, ma su cui pesa l'errore finale, quel rigore convalidato contro ogni logica, nonostante le immagini fossero più che chiare. La tecnologia aiuta indubbiamente e finora ha risolto molti casi spinosi. Ma non può nulla quando l'arbitro non è in serata o semplicemente dimostra di essere inadeguato. A decidere è sempre l'uomo.