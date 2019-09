Lo strano caso di Schick: super in Nazionale, ora nuova vita al Lipsia

© foto di Insidefoto/Image Sport

"A Roma non ero felice". Una frase che spiega, almeno in parte, il flop di Patrik Schick con la maglia giallorossa. Bocciato dalla Juventus dopo le visite mediche, l'attaccante ceco finì alla corte di Eusebio Di Francesco nell'estate 2017, con grande soddisfazione di tutti. Qualità indubbie, ma anche fragilità emotiva; alla fine, l'ex Samp è stato una sorta di Iturbe-bis, una meteora che non ha lasciato il segno nella Capitale.

In cerca di riscatto - Il rendimento non ha soddisfatto, tanto che alla fine la Roma ha pensato di cedere il classe 1996 in Germania, al Lipsia, sostituendolo con Nikola Kalinic. Schick non ha ancora avuto modo di debuttare con la nuova maglia, ma continua a essere un punto di riferimento per la sua Nazionale: anche oggi, contro il Kosovo, ha giocato dal primo minuto, segnando anche il gol dell'illusorio vantaggio nella sfida persa per 2-1. Una rete, la quarta nelle ultime tre partite con la Repubblica Ceca, che potrebbe essere di buon auspicio nella stagione più importante della sua carriera.