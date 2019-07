Locura per De Rossi al Boca. L'agenda fra firma e presentazione

"Locura", è il termine più ricorrente sui siti e sui portali argentini per raccontare l'arrivo di Daniele De Rossi a Ezeiza, aeroporto di Buenos Aires. Ad attendere l'ex giallorosso una folla di centinaia di persone, tifosi del Boca o semplici curiosi, pronti a salutare il giocatore con cori e un mare di affetto. Una "follia" sana e passionale che certamente avrà fatto piacere a De Rossi.

Atterrato alle 6.30 locali (11.30 italiane), De Rossi sosterrà in queste ore le visite mediche alla Clinica IMAXE prima di dirigersi al Complejo Pedro Pompilio, alle 15 (ore 20 italiane) per conoscere i nuovi compagni. Al termine del primo incontro con la squadra, De Rossi firmerà il nuovo contratto nella sede del club.

La fitta agenda di De Rossi si ripeterà anche nella giornata di domani: alle 9.30 locali (14.30 italiane) è atteso per il primo allenamento, successivamente avrà luogo la presentazione ufficiale come nuovo giocatore del Boca Juniors.

