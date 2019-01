London calling. Il West Ham fa sul serio per Belotti

© foto di Federico Gaetano

Il no dell'Atalanta per Duvan Zapata ha spinto il West Ham a cercare un nuovo centravanti da un'altra parte. Sempre in Italia però. Ecco allora che gli hammers hanno deciso di puntare dritto su Andrea Belotti del Torino. Ancora non c'è un'offerta ufficiale per il capitano granata, secondo quanto riportato da Tuttosport, ma qualora si concretizzasse la proposta da 45 milioni di euro ventilata dalla stampa inglese la pista assumerebbe contorni decisamente più concreti nonostante sia il presidente Cairo che il ds Petrachi, a più riprese, abbiano ribadito l'incedibilità del numero nove.