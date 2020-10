I love shopping in Madrid. Così la Serie A ha fatto la spesa da Real e Atletico

I love shopping in Madrid. Le italiane hanno dimostrato di tenere ancora una volta sott'occhio la situazione delle due formazioni della capitale spagnola. Il Real ha dimostrato nel corso degli anni di farsi sfuggire talenti e pure campioni e nonostante abbia deciso di non acquistare calciatori ma di mantenere lo status e la rosa in un'estate di profonda spending review, ha fatto partire verso l'Italia tre ragazzi. L'uomo copertina è senza dubbio Achraf Hakimi, verso quell'Inter che da Madrid nel recente passato ha pescato benissimo come Esteban Cambiasso e Wesley Sneijder, poi anche Santiago Solari, Ivan Zamorano, Walter Samuel e ha riportato in Italia Christian Panucci e Clarence Seedorf. Hakimi è stato uno dei grandi colpi dell'estate, dopo la stagione top al Borussia Dortmund è stato bravo Ausilio ad anticipare tutti sul tempo. Dalle Merengues anche Borja Mayoral, alla fine di una piccola grande telenovela: il Madrid doveva scegliere in attacco e alla fine ha fatto partire lo spagnolo che pure Zinedine Zidane voleva tenere. I Blancos hanno pescato Brahim Diaz dal Manchester City, premesse e promesse non hanno confermato la realtà e ora ci punta il Milan: un investimento one shot, però, visto che tornerà poi al Real. Sull'altra sponda di Madrid, la Juventus ha (ri)trovato Alvaro Morata come nuovo numero nove, anche se il primo obiettivo era ben altro. Il suo compagno d'attacco era Nikola Kalinic, almeno in rosa, ma ai Colchoneros non ha sfondato. Di fatto dopo la Fiorentina, come da lui stesso ammesso, non ha mai giocato con continuità e spera di farlo all'Hellas Verona. L'ultimo è Nicolas Schiappacasse, in eterna cerca di un'identità. Ci riproverà al Sassuolo.