I love shopping in Serie A: così Ancelotti vuole rinforzarsi con Florenzi e Allan

Carlo Ancelotti prepara lo shopping in Serie A. Per avere dei giocatori con cui costruire il progetto del nuovo Everton. Certezze e sicurezze. Sulla destra della difesa c'è il capitano dei Toffees, Seamus Coleman, ma tempus fugit e a trentadue primavere, l'irlandese ha bisogno di un erede. E il nome può essere di Alessandro Florenzi. Un nome che ritorna, perché già a gennaio il club del Merseyside era interessato all'esterno, poi finito al Valencia. Corsa, qualità, Florenzi potrebbe dare ad Ancelotti anche una variante tattica per la difesa a tre, provata a volte in stagione.

Mastino Allan Poi il brasiliano del Napoli. Shopping dal passato, in questo caso, Allan è il perno di una mediana che però non è andata come avrebbe voluto. Vuol riprovarci, insieme, in Inghilterra. Trattativa in corso e concorrenza dalla Germania col Borussia Dortmund in corsa (su Florenzi invece c'è forte l'Atalanta e non solo, in A). Però Ancelotti ci crede e ha chiesto alla dirigenza il doppio colpo per costruire l'Everton che verrà.