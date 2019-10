MalaVar, Guida infiamma il Franchi: i due episodi incriminati

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico Gaetano

Il Var continua a far discutere e non potrebbe essere altrimenti. Al Franchi, la vittoria della Lazio è macchiata da almeno due episodi dove l'arbitro Guida avrebbe dovuto riguardare le azioni per togliere ogni dubbio di potenziale errore al proprio operato, ma alla fine ha preferito non fare niente.

L'episodio su Lazzari - Nel primo tempo il direttore di gara si è fidato del suo occhio quando Lazzari, sfuggito a Dalbert sulla fascia destra, cade in area contrastato da Caceres con una vigorosa spallata. Ci sono i limiti per il rigore, o comunque per l'intervento del Var con conseguente consultazione da parte di Guida.

L'episodio di Lukaku su Sottil - Nell'occasione del gol vittoria della Lazio, la Fiorentina si lamenta tantissimo per un fallo netto di Jordan Lukaku ai danni del giovane Sottil che viene atterrato prima del cross che ha portato al gol di testa di Immobile. La partita si ferma per cinque minuti senza che l'arbitro decida di andare a rivedere l'azione incriminata. Montella alla fine della partita è furioso, soprattutto perché Guida, ancora una volta, decide di non usare il video per decidere se concedere o meno il gol. E' un altro errore grave che condiziona l'esito della sfida.