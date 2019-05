Maledetta primavera: la Champions del Milan persa tra marzo e aprile

© foto di Federico De Luca

C'è stato un momento in cui il Milan è stato a +4 dal quinto posto. I rossoneri erano terzi in classifica, reduci da dieci gare senza sconfitte, le ultime cinque delle quali vinte.

Poi è arrivato il derby del 17 marzo, contro un'Inter nella bufera. Ed è stato l'inizio della fine per i rossoneri. Sconfitti nella stracittadina per 3-2 la squadra è precipitata. Lo stesso Gattuso ha ammesso che lì il gruppo ha perso un po' d'anima.

Ne è seguito un mese orribile, che ha mandato per aria tutto il lavoro fatto: cinque punti nelle seguenti 6 partite. E se il ko contro la Juventus (scesa in campo con i giri al minimo, in verità) era preventivabile i pareggi con Udinese e Parma hanno fatto saltare il banco. Il ko contro il Torino ha infine sancito realmente l'addio alla Champions, rendendo vano il filotto di maggio che ha portato a quattro vittorie consecutive.

In mezzo a tutto questo le parole di Rino Gattuso, che prima della partita contro la Samp aveva dichiarato in conferenza stampa: "Il mio futuro? A fine stagione vi dirò quello che penso davvero" aggiungendo inquietudine a un gruppo che stava palesando le sue fragilità. E che evidentemente non si è mostrato maturo abbastanza per calcare i palcoscenici della Champions League. Dove il Milan è stato di casa per anni e dove ne starà fuori per il sesto anno di fila.