Maledetta primavera: la Samp frena sempre nel finale di stagione

Game over. La Sampdoria esce sconfitta dal “Ferraris” dalla Lazio al termine di una partita dai due volti - balneare il primo tempo, grintoso e di qualità il secondo - e dice addio alle residue, flebili speranze di agganciare la zona europea. Un copione già visto e già letto dai sostenitori blucerchiati negli ultimi anni con la squadra che non riesce a compiere quello step mentale necessario per ambire a traguardi più elevati che un onorevole ottavo-decimo posto. La sensazione però è che quest’anno sarebbe bastato davvero poco per “fare trentuno”, per dirla alla Marco Giampaolo, ma dall’inizio della primavera la squadra è andata incontro ad una serie negativa di risultati che ne hanno pregiudicato il cammino. Nelle ultime cinque gare sono arrivate quattro sconfitte e un solo successo, il derby contro il Genoa, e se allarghiamo il mirino all’ultimo giorno di inverno le vittorie diventano due con sei punti conquistati in 18 a disposizione. Troppo poco per chi avrebbe dovuto lottare, stando alle dichiarazioni, fino all’ultimo per le competizioni internazionali.

MALEDETTA PRIMAVERA - Non è la prima volta che la Samp rallenta con l’avvento della primavera. Dal ritorno in Serie A infatti nelle ultime dieci partite sono sempre arrivate serie negative che hanno chiuso la stagione. L’anno scorso la squadra di Marco Giampaolo ha raccolto 10 punti su 30 scivolando dal sesto al decimo posto. Stesso scenario una stagione prima quando su 27 punti a disposizione ne sono arrivati solo sette frutto di un successo, quattro pareggi e quattro sconfitte. 8 punti su 27 nella stagione 2015-2016, quando la squadra si salvò a tre giornate dalla fine con Montella, mentre nel 2014-2015 ha conquistato due successi e cinque pareggi in 11 incontri, 11 punti su 33, scivolando dal quarto al settimo posto. La statistica non cambia neanche nei due anni di presidenza Edoardo Garrone con 11 punti su 30 nel 2013-2014, tre vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, e 7 punti su 30 nel 2012-2013.