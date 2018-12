© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vedi Roma e poi...non vinci più. Giocando un po' con le parole possiamo riassumere così il momento di SPAL e Udinese. Entrambe le formazioni dopo aver conquistato la vittoria con la Roma, non sono più riuscite a portare a casa i tre punti. Una sorta di maledizione giallorossa per le due squadre, con la formazione friulana che non vince da un mese: dopo la vittoria con la squadra di Di Francesco dello scorso 24 novembre sono arrivate due sconfitte (con Inter e Atalanta) e due pareggi (con il Sassuolo ed oggi con la SPAL).

Va decisamente peggio alla squadra di Semplici, che dopo un super inizio, non trova più la vittoria da ben 9 partite. Era il 20 ottobre quando la SPAL si impose all'Olimpico con le reti di Petagna e Bonifazi. Poi cinque sconfitte (di cui una pesante con una rivale per la salvezza come il Frosinone) e quattro pareggi.

La salvezza, per entrambe resta lontana: una vittoria sarebbe servita come il pane, invece oggi è arrivato solo un punto che serve solamente a smuovere la classifica.