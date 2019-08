Manca un mese - Bologna, l'estate della svolta. Ma non è finita qui

Per Mihajlovic e con Mihajlovic. L'estate rossoblù è senza dubbio segnata dalla malattia che ha colpito l'allenatore serbo, che resta saldo alla guida del Bologna dopo l'eccellente rush finale della passata stagione ma che in questa fase non può partecipare attivamente alla preparazione della Serie A 2019/20.

Affari conclusi - Prima della notizia che ha sconvolto il mondo Bologna e non solo, la società si era già portata molto avanti col lavoro. Le parole di Saputo, che per confermare il serbo alla guida dei rossoblù ha speso promesse importanti sul mercato, sono state subito confermate dai riscatti di Nicola Sansone, Roberto Soriano e Riccardo Orsolini. Poi il capillare scouting nel nord Europa che ha portato Stefano Denswil, Jerdy Schouten, Takehiro Tomiyasu e Andreas Skov Olsen. Rinforzo interessante per la difesa anche quello di Mattia Bani, che prenderà il posto di Filip Helander. A salutare questa estate anche De Maio - passato definitivamente all'Udinese - e Felipe Avenatti, che il prossimo anno vestirà la casacca dello Standard Liegi.

Cosa manca - Le attenzioni della società sono adesso concentrate soprattutto sulla linea mediana, anche perché Erick Pulgar - legato al Bologna da una clausola da dodici milioni di euro - ha dichiarato di voler andare via. Anche in questo caso il mirino è piazzato sul nord Europa: Jorrit Hendrix del PSV è l'obiettivo numero uno. La società si sta muovendo anche per rimpolpare il reparto avanzato, ma in questo caso gli acquisti sono legati alle operazioni in uscita, con Federico Santander sul mercato ma ancora alla ricerca dell'offerta giusta.

Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, DENSWIL, Dijks; SCHOUTEN, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone (SKOV OLSEN); Destro. All: Mihajlovic (confermato).