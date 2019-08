Manca un mese - Cagliari, Giulini al lavoro per una mediana da urlo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una cessione per rilanciare le ambizioni. Nell'anno del centenario, il Cagliari ha deciso di fare le cose in grande e di costruire la squadra più forte che la gestione Giulini ricordi. Non è finita qui, ma la squadra sarda conta entro la prossima settimana di definire il mercato in entrata. Riservandosi magari gli ultimi giorni di agosto giusto per qualche ritocco finale.

Affari conclusi - Tutto è iniziato con la cessione di Nicolò Barella all'Inter. Prima infatti il Cagliari aveva solo sistemato la questione terzini riscattando Fabrizio Cacciatore e prelevando dall'Atalanta Federico Mattiello. Dopo, Giulini s'è letteralmente scatenato: già preso Marko Rog dal Napoli, oggi dovrebbe essere perfezionato il ritorno in prestito di Radja Nainggolan. Ci sarà un nuovo incontro tra le parti col giocatore che, dopo l'iniziale parola spesa a favore della Fiorentina, ha spinto per il ritorno in Sardegna e ha favorito la definizione di un affare ormai vicinissimo alla chiusura.

Cosa manca - Nelle prossime ore ci sarà un faccia a a faccia decisivo anche per Nahitan Nandez, che dovrebbe portare alla chiusura di una trattativa che va avanti ininterrottamente da gennaio. Poi la prossima settimana sarò quella del partner di Leonardo Pavoletti, con Gregoire Defrel che in questo momento resta la prima scelta, davanti a Simeone e Ounas: già la prossima settimana il ds Carli conta di perfezionare l'accordo con la Roma. Definite queste operazioni, si lavorerà solo per puntellare dalla difesa: dalla Juventus può tornare in prestito Luca Pellegrini. In uscita tiene banco il caso Diego Farias, giocatore nel mirino di diversi club di Serie A e non solo.

Oggi giocherebbe così (4-3-1-2) - Cragno; Cacciatore, Romagna, Ceppitelli, MATTIELLO; Ionita, Cigarini, ROG; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. All: Maran (confermato).