Manca un mese - Genoa, Pinamonti il colpo: mediana da sistemare

Dopo la salvezza conquistata con enorme sofferenza all'ultima giornata, il Genoa vuole cambiare decisamente volto in questa stagione. Per questo motivo, dopo aver salutato Prandelli, il Grifone ha deciso di affidare la squadra ad Aurelio Andreazzoli, tecnico che ha sfiorato l'impresa con l'Empoli esprimendo un calcio a tratti spettacolare.

Affari conclusi - Senza dubbio il colpo più importante il Genoa lo ha messo a segno in attacco, acquistando a titolo definitivo dall'Inter Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante, dopo una buona stagione con il Frosinone, è stato protagonista con la maglia dell'Italia Under 20 ed adesso si prepara a vivere la sua prima, vera, stagione da protagonista. In porta è stato confermato Radu, mentre ad affiancare Romero in difesa ci sarà l'esperto Zapata, arrivato a parametro zero dopo gli anni trascorsi al Milan. Arrivano al Genoa in cerca di un posto da titolare anche Francesco Cassata, reduce dal prestito al Frosinone, e Antonio Barreca, che torna in Italia dopo aver vestito le maglie di Monaco e Newcastle.

Cosa manca - La priorità adesso è quella di regalare a mister Andreazzoli un centrocampista di qualità. Il club di Preziosi sogna in grande ed ha sondato i nomi di Lucas Biglia, Milan Badelj e Borja Valero. L'argentino del Milan è in pole, anche se l'ex Lazio non vorrebbe lasciare i rossoneri. L'alternativa è proprio colui che è stato preso per sostituire Biglia alla Lazio, ovvero Milan Badelj. Terzo nome sondato quello di Borja Valero, ma se lo spagnolo dovesse lasciare l'Inter, lo farebbe solo per tornare nella sua Firenze. Attenzione alla scommessa Kevin Agudelo, colombiano classe '98 per il quale preziosi è pronto a spendere 2.5 milioni di euro. Possibile l'arrivo anche di un'altra punta: nei giorni scorsi il Genoa era vicino al giapponese Kamada dell'Eintracht, ma il passaggio di Boateng (obiettivo dei tedeschi) alla Fiorentina, ha complicato l'affare.

Oggi giocherebbero così (4-3-1-2) - RADU; Biraschi, ROMERO, ZAPATA, Criscito; Hiljemark, Radovanovic, Sturaro; Pandev; PINAMONTI, Kouamé. All: ANDREAZZOLI (nuovo).