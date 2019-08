Manca un mese - Lazio, acquisti mirati. In attesa del futuro di Milinkovic

Un mercato intelligente, quello portato avanti fin qui dalla Lazio. L'intelaiatura della squadra di Inzaghi era già buona e per migliorarla serviva solo aggiungere profili giusti nei posti giusti, il tutto ovviamente in attesa di possibili novità sul fronte Sergej Milinkovic-Savic.

Affari conclusi - Dopo un lungo tira e molla a inizio estate la Lazio ha annunciato l'arrivo di Bobby Adekanye, talentino ex Liverpool dalle grandi potenzialità. Per la difesa si è scelto di puntare su Denis Vavro del Copenaghen, ma gli arrivi più interessanti ci sono stati soprattutto sulle fasce: a destra ecco Manuel Lazzari dalla SPAL, a sinistra lo spagnolo ex Malaga Jony. In uscita, invece, dopo gli addii di Caceres e Basta si è scelto di mandare a giocare quei giovani che in biancoceleste avrebbero trovato poco spazio: Cristiano Lombardi alla Salernitana, Alessandro Murgia alla SPAL e Simone Palombi alla Cremonese.

Cosa manca - In questa fase di mercato i dirigenti della Lazio sono attenti alle varie opportunità: in attacco gli slot sembrano tutti occupati, se non ci saranno cessioni la batteria offensiva dovrebbe restare questa. A centrocampo tutto dipende da Milinkovic-Savic: se arriverà la cessione (United o PSG), i nomi buoni per la sostituzione sono quelli di Yusuf Yazici e Dominik Szoboszlai. Discorso simile in difesa: dovesse partire Wallace si cercerebbe un nuovo centrale per la difesa a tre. Piace, in quest'ottica, Davide Biraschi del Genoa.

Oggi giocherebbe così (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, VAVRO; LAZZARI, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All: S.Inzaghi (confermato).