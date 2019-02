Manchester Proof - United e City decidono il futuro di Sarri al Chelsea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri sta correndo appeso a un filo, ed entro poche ore potremmo già conoscere in parte il possibile esito della sua avventura sulla panchina del Chelsea. Il tecnico italiano infatti si gioca questa sera il primo dei due capitoli con Manchester a fare da sottofondo, e da nemica, nei quali cercherà di mantenersi ancora saldo alla guida dei Blues. Il capitolo primo sono gli ottavi di FA Cup, che portano a Stamford Bridge il Manchester United, avversario francamente temibile visto che oltre ad aver vissuto un clamoroso periodo di forma dopo il cambio di tecnico, è anche ferito dalla sconfitta patita in Champions. Poi, tempo sei giorni, sarà invece tempo dell'altra sponda di Manchester, sempre in una partita di coppa. È la meno prestigiosa EFL Cup, ma è pur sempre una finale. Ma soprattutto riuscire a vincere un trofeo non potrebbe far altro che bene nei confronti di un clima avvelenato. È forse questa la partita più importante delle due, anche per gli spettri del recente 6-0 che potrebbe evocare la squadra di Guardiola alla vista dei ragazzi in maglia blu. O magari gli stimoli potrebbero essere invece positivi. Ai posteri l'ardua sentenza, scrisse Manzoni, e così sarà anche stavolta. Certo è che, oggi, guardando la posizione di mister Sarri un po' di preoccupazione viene.