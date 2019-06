Mancini fa il centravanti

"Dove giocherei in questa squadra? Da centravanti". Roberto Mancini riapre la successione per gli attaccanti, al di là delle belle parole per un Belotti che dovrebbe essere titolare anche domani - queste le indicazioni dalla breve sgambata lasciata ai media - in combinazione con Roberto Insigne e Federico Bernardeschi, probabilmente preferito a Chiesa, unica nota stonata (neanche troppo, a dir la verità) nella sfida contro la Grecia. Mancini sa di non avere ancora trovato la prima punta per il suo Europeo, con Kean che viene inserito a destra - come esterno - e non nel pacchetto dei centravanti.

Il problema è anche una questione di coperta troppo corta. Undici gol nelle ultime tre partite, zero subiti, i gol che non arrivano da chi avrebbe l'onere - e l'onore - di indossare il numero nove. Detto che è meglio non toccare equilibri stabili, è "solo questione di tempo". Come per Duvan Zapata, esploso a novembre dopo alcuni mesi di buio completo. La realtà è che i nostri centravanti però non segnano da tempo immemore, tornando indietro è forse Pellè l'ultimo ad avere avuto un minimo di continuità. Tre anni dopo - e un Mondiale mancato - è tempo per trovare anche i gol del numero nove (che non sarà Mancini).