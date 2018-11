Manita al Genoa, ma Lautaro fa rimpiangere Icardi

Risultato finale: Inter-Genoa 5-0

La serata sembrava quella giusta per sostituire al meglio Mauro Icardi. Invece Lautaro Martinez ha mostrato di non essere ancora pienamente a suo agio nel ruolo di alternativa al suo connazionale. Perché il giovane attaccante argentino ha avuto anche un paio di occasioni interessanti per segnare al Genoa, senza però trovare la porta difesa da Radu. La prestazione della punta sudamericana rappresenta forse l'unica situazione rivedibile nella festa di San Siro per la manita siglata ai danni del Genoa, almeno in termini di reti e di movimenti. Perché Lautaro ha attaccato meno la profondità rispetto a Icardi e in zona gol è così rimandato alla prossima partita, era stato schierato da Spalletti per non far rimpiangere Icardi e invece il fiuto del gol s'è mostrato nettamente differente. Maurito resta insostituibile, anche se l'Inter ha fatto a meno del suo bomber per la gara odierna.