Maradonny verso lo United: valzer con Thiago-Klopp e Wijnaldum-Koeman

vedi letture

Il tassello che sta facendo partire il valzer dei centrocampisti in Europa è Donny van de Beek. Lo stellare giovane dell'Ajax è diretto verso il Manchester United: i Red Devils sembrano aver sbaragliato tutta la concorrenza e il colpo sembra a un passo per la formazione di Ole Gunnar Solskjaer. Niente Real Madrid e soprattutto niente Barcellona con Ronald Koeman che lo chiedeva con forza. Chi prenderà il suo posto? Probabilmente Georginio Wijnaldum. Il centrocampista lascerà il Liverpool e dovrebbe raggiungere il connazionale in Catalogna. L'affare, però, si sbloccherà quando i Reds troveranno l'accordo e l'incastro giusto per prendere Thiago Alcantara dal Bayern Monaco.