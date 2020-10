Marca ammonisce il Barça: "Euforia pericolosa, vittoria contro la peggior Juve che si ricordi"

vedi letture

"La pericolosa euforia del Barcellona dopo la vittoria contro la peggior Juventus che si ricordi". Così titola Marca nell'analizzare la buona prestazione dei catalani contro i bianconeri. Il quotidiano spagnolo mette in guardia Koeman e i suoi ragazzi: il 2-0 di ieri può generare un "distaccamento dalla realtà". "Gli elogi sono meritati, se si parla di Pedri, dello sforzo collettivo (112 chilometri percorsi), della porta inviolata, di un Pjanic che comincia a essere incisivo. Ma è indiscutibile che i catalani abbiano affrontato la peggiore Juventus che si ricordi. Senza Cristiano, senza Chiellini, senza De Ligt, senza Alex Sandro, difensivamente fragile. La Vecchia Signora è oggi una squadra in costruzione, molto giovane e guidata da un tecnico che ha molto da dimostrare per avvicinarsi ai suoi predecessori (Allegri, Conte, Sarri, per non parlare di Deschamps, Ancelotti, Lippi o Capello)".