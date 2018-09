Marca anticipa: CR7 non sarà alla cerimonia del The Best. Modric favorito

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla premiazione londinese del 'The Best', secondo Marca. Il quotidiano spagnolo spiega come il premio sarà vinto, con ogni probabilità, da Luka Modric e proprio per questo il portoghese, come successo col 'Player of the Year' della UEFA, non presenzierà alla cerimonia.