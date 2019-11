© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Romelu Lukaku, dopo il gol del momentaneo 0-2 (poi annullato per un fallo precedente) non ha esultato. L'attaccante belga si era solo portato una mano all'orecchio: un gesto che non è passato inosservato e che probabilmente farà discutere, soprattutto per la motivazione: come riporta Marca, infatti, il nerazzurro ha voluto esprimere in questo modo il proprio dissenso nei confronti dei tifosi dello Slavia Praga, che avrebbero intonato diversi cori razzisti nei suoi confronti.