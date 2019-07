Marca - Ipotesi Juve da non scartare per Bale. Ma lo United è in vantaggio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel tracciare le possibili destinazioni future del gallese Gareth Bale, Marca scrive come ci sia anche l'ipotesi Juventus da non scartare del tutto per l'ala oggi al Real Madrid. I bianconeri infatti stanno cercando ancora di fare il gradino necessario per vincere la Champions, e riformare l'asse tra lui e CR7 potrebbe essere un'idea. Anche se, si legge, con l'arrivo di Sarri in panchina sembra solo una suggestione, e il Manchester United rimane l'opzione prioritaria (considerando anche un possibile scambio con Pogba), mentre il Bayern Monaco non lo convince, pur avendo la liquidità necessaria per fare l'operazione. C'è anche da tener di conto del PSG, che però potrebbe prenderlo solo se cedesse Neymar.