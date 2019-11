© foto di Raimondo De Magistris

Il quotidiano spagnolo 'Marca' questo pomeriggio dà ampio spazio a Mauro Icardi, centravanti attualmente al Paris Saint-Germain ma ancora di proprietà dell'Inter. Il calciatore, si legge, gli scorsi anni in ben due circostanze ha fatto di tutto per trasferirsi al Real Madrid: nel gennaio 2017 e nel gennaio 2018. Il suo nome è stato attenzionato spesso dalla dirigenza del Real che, però, non è mai entrata nel vivo delle trattative perché non convinta del personaggio, più che del calciatore. In due circostanze Wanda Nara ha fatto capolino nella sede del Real, ma da parte di Florentino Perez non c'è mai stata alcuna apertura.