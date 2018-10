Marcatori d'Europa, Bundes: pazzesco Alcacer. Stupisce Plea

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sette partite in archivio in Bundesliga e la sorpresa è in testa ai marcatori: c'è Paco Alcacer, oggetto misterioso e poco incisivo al Barcellona dopo le stelle viste al Valencia, pichichi alla prima in Germania. 6 gol per la punta arrivata dai Blaugrana, dietro di lui c'è un'altra new entry per la Bundes come Alassane Plea del Borussia Monchengladbach. Per lui che è arrivato dal Nizza, 5 reti. Solo che Paco ne ha fatte 6 in sole tre gare giocate, con un impatto devastante. A quota 5 pure Ondrej Duda, trequartista slovacco dell'Herta Berlino. Pesantissima l'assenza dei giocatori del Bayern Monaco in crisi, Robert Lewandowski è solo a quota 3. Come Arjen Robben.

Marcatori Bundesliga

6 reti: Paco Alcacer (Borussia Dortmund)

5 reti: Alassane Plea (Borussia Monchengladbach), Ondrej Duda (Herta Berlino)

4 reti: Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (RB Lipsia), Vedad Ibisevic (Herta Berlino), Alfred Finnbogason (Augsburg), Yussuf Poulsen (RB Lipsia).