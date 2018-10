Marcatori d'Europa, Ekstraklasa: poche tracce di nuovi Piatek

© foto di Insidefoto/Image Sport

La miglior punta centrale polacca di questa Lotto Ekstraklasa? Senza voler scivolare troppo in avanti con la carta d'identità, occorre andare a quota 3 gol siglati in 5 partite per trovare Adam Buksa del Pogon Szczecin. Ventidue anni, è il più giovane in una classifica marcatori non certo di primissimo pelo: complicato trovare il nuovo Piatek in queste prime uscite. Guida il trentaquattrenne portoghese Flavio Paixao del Lechia Gdansk a 7 con Zdenek Ondrasek del Wisla Cracovia, 29 anni, e Marcin Robak. Che è sì il miglior polacco, lui che è ariete del Slask Wroclaw, ma di primavere ne ha già 35. Poi un ventitrenne come Vamara Sanogo a 6, dello Zaglebie Sosnowiec, ma franco-ivoriano, che ha siglato le stesse reti del brasiliano Ricardinho (29, Wisla Plock), del finlandese Petteri Forsell (27, Miedz Legnica) e uno in più del trentaquattrenne spagnolo Igor Angulo del Gornik Zabrze.

Marcatori Lotto Ekstraklasa

7 reti: Flavio Paixao (Lechia Gdansk), Zdenek Ondrasek (Wisla Cracovia), Marcin Robak (Slask Wroclaw)

6 reti: Vamara Sanogo (Zaglebie Sosnowiec), Ricardinho (Wisla Plock), Petteri Forsell (Miedz Legnica)

5 reti: Igor Angulo (Gornik Zabrze).