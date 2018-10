Marcatori d'Europa, Eredivisie: Peterson show. I vecchi inseguono

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivato all'Heracles Almelo nel gennaio del 2017, Kristoffer Peterson è il capocannoniere decisamente a sorpresa dell'Eredivisie ora in corso. Anche perché di fatto lo svedese, che ancora non è in Nazionale, non è una prima punta doc. Ha segnato 8 reti in 8 partite, dietro c'è un altro che non è una punta come Nasser El Khayati che ha 29 anni e gioca nell'ADO Den Haag. Marocchino, gira-Europa di poco successo, si è riscoperto in stagione all'Aja. Ne ha fatti 7, come Hirving Lozano, stella messicana del PSV Eindhoven, pure lui non certo nueve tipico ma esterno destro d'attacco e Fran Sol, spagnolo del Willem II. A quota 6 ci sono due grandi vecchi e, di fatto, i tre arieti delle grandi: Robin van Persie del Feyenoord, Klaas-Jan Huntelaar dell'Ajax e Luuk de Jong del PSV Eindhoven.

Marcatori Eredivisie

8 reti: Kristoffer Peterson (Heracles)

7 reti: Nasser El Khayati (ADO Den Haag), Hirving Lozano (PSV Eindhoven), Fran Sol (Willem II)

6 reti: Robin van Persie (Feyenoord), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Klaas-Jan Huntelaar (Ajax).