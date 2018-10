Marcatori d'Europa, Premier d'Hazard. Più Kane di Salah

© foto di Insidefoto/Image Sport

Eden Hazard, nomen omen. Il Paradiso all'improvviso, il capocannoniere che non t'aspetti. E' il belga della macchina Blues di Maurizio Sarri il capocannoniere della Premier League. 7 reti per il trequartista del Chelsea, dietro c'è un pacchetto di quattro uomini al quale manca però Mohamed Salah del Liverpool, ultimo pichichi e ora fermo a quota 3. A 5 ci sono Harry Kane del Tottenham e Sergio Aguero del Manchester City, costanti dei piani altissimi dei marcatori. Insieme a loro, il ritorno di Aleksandr Mitrovic, trascinatore del Fulham in Championship e ariete dei Cottagers anche in prima serie. Poi Glenn Murray del Brighton, trentacinquenne che insegue il suo record di 12 gol in Premier siglato la scorsa stagione coi Seagulls.

Marcatori Premier League

7 reti: Eden Hazard (Chelsea)

5 reti: Sergio Aguero (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Glenn Murray (Brighton)

4 reti: Alexandre Lacazette (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City), Marko Arnautovic (West Ham), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Joshua King (Bournemouth), Gylfi Sigurdsson (Everton), Romelu Lukaku (Manchester United), Sadio Mane (Liverpool), Richarlison (Everton).