Marcatori d'Europa, Scottish Premier: Naismith bomber a sorpresa

© foto di Raimondo de Magistriis

Steven Naismith, che di professione fa l'ala destra e che dal 2012 allo scorso gennaio ha lasciato la patria per andare nella vicina Inghiltera tra Everton e Norwich, è il capocannoniere della Scottish Premiership. Gioca nell'Heart of Midlothian e, trentadue primavere, ha sinora siglato 5 reti in 8 partite giocate. Dietro una sorpresa, indubbiamente, come il ventiduenne Stevie Mallan, centrocampista dell'Hibernian, coetaneo del puntero Eamonn Brophy del Kilmarnock. A quota 4 ci sono pure Kyle Lafferty, carneade del Palermo e ora ai Glasgow Rangers dopo l'inizio con gli Heart, poi James Forrest che è l'unico dei Celtic Glasgow. Solo che non è punta ma esterno destro, mentre dopo l'addio di Moussa Dembele al Lione il 9 dei biancoverdi Odsonne Edouard, vent'anni, ne ha fatti solo 2.

Marcatori Scottish Premiership

5 reti: Steven Naismith (Heart Of Midlothian)

4 reti: Stevie Mallan (Hibernian), James Forrest (Celtic Glasgow), Eamonn Brophy (Kilmarnock), Kyle Lafferty (Glasgow Rangers).