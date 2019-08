Maurizio Sarri non può comprare il biglietto per Juventus-Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il titolo è provocatorio. Perché Maurizio Sarri sarà regolarmente in panchina il prossimo 31 agosto e ovviamente non ha bisogno di acquistare il biglietto per entrare allo Stadium. Però, nato a Napoli, anche il tecnico bianconero rientra nella lista di coloro che non potrebbero acquistare il biglietto per il big match in programma alla seconda giornata del calendario di Serie A, se non (eventualmente) nel settore ospiti. È il corollario più assurdo della notizia che sta agitando le acque di una rivalità mai doma. Sul sito del club bianconero, alla voce restrizioni relative all'acquisto dei biglietti per Juve-Napoli, si legge infatti che non soltanto la vendita non è consentita ai residenti in Campania (non sarebbe una novità), ma addirittura non è consentita anche ai nati nella regione Campania.

Una restrizione quasi inedita e che ha già portato anche a una querelle con la Questura di Torino, che addirittura ha diramato un comunicato per chiarire di non essere stata coinvolta e soprattutto di non condividere la decisione. Al comunicato ne è seguito un altro, questa volta della Juventus, in cui i bianconeri hanno precisato di aver condiviso con la Questura la scelta, che peraltro è soggetta alle valutazioni dell'ONMS. A prescindere dal rimpallo di responsabilità, sta di fatto che, per quel che si può capire fin qui, la restrizione non pare essere stata imposta alla Juve, ma anzi presa in prima persona dalla società torinese.

Una restrizione generalizzata, molto più di quanto non succeda di prassi. Che fa e farà discutere, chiude le porte a una vastissima platea di potenziali spettatori. Facendo riferimento ai dati del Comune di Torino, per esempio, nel 2011 ben 26.503 residenti del capoluogo piemontese erano nati in Campania. Siamo fermi a 8 anni fa, e ci limitiamo al solo territorio di Torino. Italiani popolo di migranti, si dice: il numero di esclusi, magari residenti fuori dalla Campania sin da piccoli (proprio come Sarri), è ovviamente molto più ampio. Con esiti paradossali, se pensiamo alle alte cariche dello Stato: a Juventus-Napoli non potrebbero assistere né Roberto Fico, presidente della Camera, né Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia. Come loro, anche l'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. O, tornando nell'alveo sportivo, un ex juventino come Fabio Cannavaro. Nessuno di loro potrebbe comprare il biglietto per Juve-Napoli, sol perché nato in Campania.