MD in prima pagina: "Barcellona su Lautaro. Poteva essere blaugrana già due anni fa"

"Dossier Lautaro". L'edizione odierna di Mundo Deportivo dedica la sua prima pagina al pressing del Barcellona sull'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez.

"Il Barcellona - scrive MD - segue il 'Toro' argentino da ben tre anni e nel 2018 ebbe la possibilità di acquistarlo per meno di 10 milioni, anche se poi lo ha preso l'Inter per 25. C'è stato così un secondo tentativo da parte dei blaugrana nel 2019, ma la cessione di Icardi al Paris Saint-Germain ha reso il crack ex Racing incedibile". In estate, dunque, è pronto un nuovo assalto. Con la speranza, in casa culé, che possa essere quello decisivo.