MD - Juventus, Pochettino flirta col Real per il dopo-Zidane e chiede subito l'acquisto di Dybala

Mauricio Pochettino in panchina e Paulo Dybala in attacco. In caso di esonero di mister Zinedine Zidane, il Real Madrid sembra avere già le idee chiare, chiarissime. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, infatti, il tecnico argentino avrebbe già chiesto informalmente alla dirigenza merengue l'acquisto del suo connazionale attualmente in forza alla Juventus e al centro di un vero e proprio caso, tra rendimento poco convincente sul campo e rinnovo che slitta ormai da mesi. Oltre alla Joya, nel mirino di Pochettino ci sarebbero anche i suoi due ex pupilli Harry Kane e Dele Alli, allenati ai tempi del Tottenham.