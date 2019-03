I media italiani incensano la Nazionale: "Scatenati, festa azzurra a Parma"

Non ha certo destato scalpore in Liechtenstein la sconfitta del Tardini, infatti il quotidiano locale Vaterland si limita a titolare "L'Italia batte il Liechtenstein 6 a 0" in taglio basso. Ben più trionfalistici i media italiani: per Tuttosport gli Azzurri sono "scatenati", mentre sia Corriere dello Sport che Gazzetta incensano i due grandi protagonisti di stasera, Quagliarella e Kean. Sportmediaset gioca con le parole sulle sei reti segnate stasera, mentre per Sky quella del Tardini è stata una vera "festa azzurra".

Vaterland: "L'Italia batte il Liechtenstein 6 a 0"

Gazzetta.it: "Azzurri, che cavalcata: 6-0. Quagliarella è da record, Kean ancora a segno"

Sportmediaset: "Italia, sei troppo per il Liechtenstein: Quaglia record, Kean segna ancora"

Corriere dello Sport: "L'Italia di Mancini vola con super Quagliarella: Liechtenstein travolto"

SkySport: "Festa azzurra al Tardini: 6-0 al Liechtenstein"

Tuttosport: "Scatenati. L'Italia ne fa 6 al Liechtenstein: segna ancora Kean, Quaglia show"