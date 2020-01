Meglio Kulusevski oppure Eriksen?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dejan Kulusevski è stato il botto del mercato autunnale. Trentacinque milioni più nove di bonus, cifre che difficilmente si sono viste durante l'inverno, quando l'obiettivo era solamente aggiustare e non rivoluzionare. La Juventus ha cambiato zero nel proprio undici base, almeno adesso, ma lo ha fatto con una visione futura. Giusto o sbagliato? Difficile dirlo, quando hai la squadra migliore d'Italia e con un budget quasi doppio rispetto agli avversari, dovuto anche alle grandi vittorie degli ultimi anni.

SE ARRIVASSE ERIKSEN? Ieri, con un volo da Amsterdam alle 14.30, è arrivato il procuratore di Christian Eriksen, danese del Tottenham, uno dei migliori giocatori della Premier League. Lo ha fatto per parlare con l'Inter che, nel frattempo, ha discusso con Michael Manuello, procuratore di Giroud e, probabilmente, anche con il gruppo di Paco Casal: l'uruguagio giura di non lavorare più per Godin (e ci sono un paio di articoli del 2017 che confermano) ma poi ci sono Delgado e gli altri del gruppo. Fermento c'è, se non dovessero arrivare rinforzi probabilmente sarebbe bollato come speculazione, ma le pressioni - in primis da parte di Conte - ci sono. Eriksen è il colpo perfetto, perché un Kulusevski con dieci anni in più, ma con esperienza totalmente diversa. Acquistarlo alla stessa cifra sarebbe un colpo di genio. Alla metà sarebbe straordinario, al di là dell'evoluzione dello svedese.

ALLO STADIO - Questa sera Martin Schoots sarà a San Siro per vedere la squadra, ma il primo contatto è stato all'Hotel Gallia, a fine novembre del 2015. C'è l'Inter, c'è il PSG, la Juventus è andata forte su Kulusevski per bruciare gli avversari. Ha fatto bene nella misura in cui non ci saranno sorprese. Perché se dovesse arrivare Eriksen, per questa sessione, sarebbe 1-0 Inter. Almeno per sperare in uno Scudetto.