Mercato al via! Il punto sul Barça: Murillo il primo volto nuovo

Inizia la finestra invernale di calciomercato, su TMW il punto sugli obiettivi dei migliori club europei per questo mese di gennaio

L'Atletico Madrid e il Siviglia vogliono giocarsela fino alla fine, ma il Barcellona ha tutte le carte in regola per conquistare nuovamente la Liga. Non basta, però, ai catalani che vogliono spezzare l'egemonia del Real Madrid in Champions League: Leo Messi proverà a trascinare nuovamente i blaugrana sul tetto d'Europa, ma il mercato di gennaio ha già portato il primo rinforzo.

Perché il Barça ha deciso di puntare su Jeison Murillo, difensore ex Inter e Valencia scelto dal tecnico Valverde per blindare la retroguardia catalana. Il primo volto nuovo, ma quasi certamente non sarà l'unico. Frenkie de Jong dell'Ajax e Adrien Rabiot del Paris Saint-Germain sono i nomi caldi per potenziare il centrocampo. Per la difesa piace anche Jean Todibo, in scadenza col Tolosa e nel mirino di Juventus e Napoli. Interessa inoltre Rashford, attaccante del Manchester United.

In uscita dovrebbe esserci Malcom, arrivato in estate dal Bordeaux. Il brasiliano che è stato a un passo dalla Roma avrebbe già rifiutato la soluzione cinese e la corte dell'Everton. Da chiarire le situazioni legate a Denis Suárez e Munir, poco impiegati nella prima parte di stagione.