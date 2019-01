© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sei punti di ritardo dal Borussia Dortmund. Il Bayern Monaco vuole colmare il gap nel girone di ritorno ma la formazione di Niko Kovac vuole lottare fino alla fine per la Champions League. Non sarà facile, ma il mercato di gennaio sarà volto a individuare i calciatori che faranno parte della rosa in futuro. Soprattutto perché Robben e Ribery saluteranno a fine stagione.

In entrata interessa Lucas Hernandez dell'Atletico Madrid, per ingaggiarlo bisogna pagare la clausola rescissoria ma l'affare potrebbe essere rimandato alla prossima estate. Così come Timo Werner del Lipsia, che può arrivare a fine stagione così come Bernard Pavard dello Stoccarda. Intanto è sfida con la Juventus per De Ligt dell'Ajax, mentre nelle scorse il Bayern ha proposto 20 milioni di euro per il talentino del Chelsea Callum Hudson-Odoi. Una cifra che i blues hanno ritenuto troppo bassa, visto che la richiesta per l'ala sinistra classe 2000 al momento è di almeno 40 milioni di euro. In uscita potrebbe salutare Sandro Wagner, attaccante 31enne a caccia di spazio con continuità.