Mercato al via! Il punto sul Bologna: attesi almeno cinque rinforzi

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

Il Bologna è certamente la squadra più attiva della Serie A: il terzultimo posto in classifica è assolutamente fuori da ogni programma da parte del club di Saputo, pronto a rivoluzionare l'undici messo a disposizione di Inzaghi nella scorsa estate. Il direttore sportivo Bigon ha avuto carta bianca e oltre al possibile cambio di tecnico, per i felsinei sono attesi almeno cinque acquisti, con due che sono in città da stamane e attendono solo l'annuncio ufficiale.

Il club deve solo annunciare gli arrivi di Soriano e Sansone, entrambi già presi dal Villarreal e già sbarcati in città. Ma Bigon non si ferma qui ed è pronto ad altri colpi: pressing su Rog, è un pallino del ds che vorrebbe un altro centrocampista, un attaccante e almeno un paio di arrivi anche per il reparto arretrato. In difesa invece si punta tutto su Angelo Ogbonna che gradirebbe la destinazione: nelle prossime ore è atteso un incontro con l'agente del ragazzo. Chiesto anche al Sassuolo Peluso, adattabile sia come laterale che come centrale di difesa ( clicca qui per i dettagli ).

Dopo tante entrate, inevitabile ragionare su altrettante uscite: c'è il solito Destro da piazzare, Donsah potrebbe lasciare dopo tanti infortuni, mentre in difesa. Potrebbero partire Paz e De Maio, che hanno trovato poco spazio con Filippo Inzaghi, lo stesso Krejci potrebbe essere sacrificato visto che il 3-5-2 lo vede piuttosto penalizzato.