Mercato al via! Il punto sul Bor.Dortmund: idea Benatia, sfida per Elmas

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inizia la finestra invernale di calciomercato, su TMW il punto sugli obiettivi dei migliori club europei per questo mese di gennaio

Il Borussia Dortmund di Lucien Favre ha la sensazione e l'obiettivo di poter battere il Bayern Monaco e riconquistare la Bundesliga. Al termine del girone di andata, la squadra guidata dall'ex tecnico del Nizza vanta sei punti di vantaggio sui bavaresi. Il mercato di gennaio, intanto, potrebbe portare qualche volto nuovo al Signal Iduna Park.

In entrata sembra interessi Benatia, che potrebbe tornare in Germania dopo l'esperienza al Bayern Monaco. Il difensore ex Roma, ora alla Juventus, è nel mirino della formazione al comando della Bundes. Piace Callum Hudson-Odoi, ala sinistra del Chelsea, ma nel mirino c'è anche Eljif Elmas, talento classe 1999 del Fenerbahce che interessa anche alla Lazio.

In uscita è già ufficiale la cessione di Christian Pulisic al Chelsea. L'ala destra classe '98 approderà a Londra, però, soltanto la prossima estate quando lascerà definitivamente i gialloneri. Julian Weigl, invece, è finito nel mirino della Roma.