Mercato al via! Il punto sul Cagliari: obiettivo Birsa, sirene per Barella

© foto di Federico Gaetano

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

Rolando Maran chiede un suo pupillo, le big chiedono Nicolò Barella. La fotografia del mercato che aspetta il Cagliari è tutta qui. Partiamo dagli acquisti: il tecnico, considerato l'infortunio che terrà Lucas Castro ai box fino al termine della stagione, ha individuato in Valter Birsa l'oggetto del desiderio. Il Chievo per ora fa muro, ma il presidente Giulini pare intenzionato ad accontentare l'allenatore. E poi a fare resistenza.

A cosa? Alle offerte per il gioiello sardo: Barella piace a Inter, Napoli e Roma. Alle prime due, soprattutto, sarebbe difficile dire di no. Però a Cagliari sparano 50-60 milioni di euro, una valutazione alquanto alta per un ragazzo dal sicuro avvenire ma dal presente ancora tutto da costruire. E lo stesso giocatore pare deciso a non spostarsi prima dell'estate. Con l'Inter, però, potrebbero aprirsi spiragli per un altro affare interessante: in sinergia con i nerazzurri, infatti, potrebbe arrivare Nahitan Nandez del Boca Juniors. In uscita, infine, c'è Fabio Pisacane: piace all'Udinese in A e alla Cremonese in B.