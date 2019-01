© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio



Il Chelsea guarda già al futuro è si è assicurato il primo grande acquisto: dal Borussia Dortmund ecco Cristian Pulisic, che nonostante sia costato 64 milioni resterà altri sei mesi in Germania. Sempre per il futuro piace Kessié e il Milan in caso di mancata qualificazione in Champions potrebbe lasciarlo partire. Per l'immediato, a dispetto delle parole di Maurizio Sarri, si cerca una prima punta. Non è un mistero che il tecnico voglia Gonzalo Higuain il quale è destinato a restare al Milan almeno fino a fine stagione. Morata e Giroud non convincono ma fino a quando non si troverà un nuovo giocatore i due giocatori (sul francese c'è il Montreal Impact) non dovrebbero partire. Arnautovic del West Ham è l'obiettivo.

Chi va via sicuramente è Cesc Fabregas, che aiuterà l'amico Henry a tirar fuori dai guai il Monaco. Possibile l'addio anche di Zappacosta, utilizzato col contagocce e destinato al ritorno in Italia. Drinkwater è un altro giocatore poco utilizzato e Ranieri lo rivorrebbe con sé.