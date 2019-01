Mercato al via! Il punto sul Chievo: Birsa e Stepinski i pezzi pregiati

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

Sarà un mercato invernale complicato per il Chievo. A complicarlo è la classifica - fanalino di coda a -8 dall’Empoli quartultimo - col suo danno all’appeal. Un po’ come accadde in estate, quando il processo sportivo sulle plusvalenze, al suo avvio, agitava lo spettro di una penalizzazione di -15.

Per l'attacco l'ultima idea porta a Dawid Kownacki. L'attaccante polacco soltanto pochi mesi fa era in rampa di lancio, ora pare finito ai margini delle rotazioni di Giampaolo, ma non va dimenticato l'interesse per Paloschi, che alla SPAL è costantemente lasciato in panchina. A Di Carlo servono punte, è evidente anche dalla richiesta fatta alla Juventus per il prestito di Moise Kean, centravanti classe 2000 che ha vissuto il suo primo campionato di Serie A proprio a Verona, con la maglia dell'Hellas. Affare comunque difficile, prima c'è da risolvere la questione relativa al rinnovo del contratto.

Gli addii non dovrebbero essere molti, ma un paio di cessioni pesanti potrebbero esserci: lo sarebbe di certo quella di Valter Birsa, su cui il Cagliari lavora da settimane su indicazione del proprio tecnico. Il Torino nelle ultime ore ha sondato anche il difensore Bani, vista la possibile partenza di Bremer. Attenzione anche alle pretendenti per Stepinski, in particolare ambito dalla SPAL.