Mercato al via! Il punto sul Frosinone: annuncio a breve per i primi arrivi

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

Dopo la rivoluzione estiva, per il Frosinone il mercato invernale non dovrebbe portare scossoni, sintomo forse di una società che sta programmando a medio termine e che ha tutte le intenzioni di valorizzare al massimo i tanti movimenti della scorsa sessione. Di certo però qualche piccolo aiuto Baroni se lo aspetta.

In casa Frosinone le prime due operazioni in entrata dovrebbero essere chiuse a breve, dall'Atalanta. Davide Bettella e Luca Valzania hanno detto sì all'offerta del Frosinone e il loro arrivo in gialloazzurro sembra essere imminente ( clicca qui per i dettagli ). Possibile che arrivi un altro attaccante, ma prima bisogna capire il destino di alcuni elementi già a disposizioni di Baroni.

Per quanto riguarda le uscite, il senatore Daniel Ciofani è tentato dalla Cremonese, mentre Raman Chibsah ha un paio di offerte provenienti dalla Serie A. Un suo addio tuttavia, peraltro pupillo del nuovo tecnico, darebbe l'impressione di un club che ha perso ogni speranza di raggiungere la salvezza.