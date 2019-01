Mercato al via! Il punto sul Genoa: ritorni e rivoluzioni, si cambia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

Il centrocampista c'è. Il primo obiettivo del mercato invernale, per il Genoa, è (era?) un rinforzo a mediano. Detto fatto: il ritorno di Stefano Sturaro sembra affare praticamente concluso, con la Juventus che potrebbe aver strappato una prelazione sul futuro di Cristian Romero, che piace anche all'Inter. Il figliol prodigo, però, non dovrebbe essere l'unico innesto a centrocampo. Dal Genoa, si sa, c'è da aspettarsi la rivoluzione. Ecco allora che diventa possibile un altro ritorno, quello di Andrea Bertolacci, ma piacciono anche Rade Krunic e Riccardo Montolivo. E chi più ne ha più ne metta: nella margherita di Preziosi ci sono anche i petali Rog, Diawara e Machin da poter sfogliare.

Rivoluzione, dicevamo. Non solo a centrocampo, ma qui entriamo nel settore complicato delle eventuali cessioni eccellenti. Due: Krzysztof Piątek e Christian Kouamé, nomi che piacciono a tante big, su tutte il Napoli. Difficile che partano a gennaio, anche perché la valutazione è alta, ove non altissima. Torniamo a centrocampo: potrebbe partire Sandro, eventualmente in uno scambio col Milan e Bertolacci, appunto, destinato al ritorno in Liguria. Attenzione a Romulo: piace alla Lazio. Marchetti, invece, saluterà, dopo l'arrivo di Jandrei: potrebbe rimanere in Liguria, all'Entella. Tante richieste per Lapadula: da capire se accetterà la Serie B. Zukanovic piace al Bologna, Medeiros potrebbe tornare in Portogallo.

Tanti movimenti, in buona sostanza. Come sempre, a gennaio ma anche ad agosto, succede al Genoa. Che, tornando agli innesti, lavora per un terzino sinistro: al momento il primo nome è quello di Antonio Barreca, ma sono circoalti anche quelli di Emerson Palmieri, Jaroszynski, Spinazzola, Lukaku, Benito. Ci sarà da divertirsi, come sempre.