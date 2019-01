© foto di Imago/Image Sport

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio



Quanto può intervenire sul mercato una squadra che ha vinto 17 partite su 20 in Premier League, pareggiando le restanti tre? Domanda retorica, perché il Liverpool è una macchina in questo momento perfetta che al limite può pensare a cedere o prestare gli esuberi.

Come Dominic Solanke, sul quale c'è il Crystal Palace ma non solo. Divock Origi, altro attaccante scarsamente utilizzato, potrebbe andare al Celtic dell'ex tecnico dei reds Brendan Rodgers. Nathaniel Clyne, scavalcato da Alexander-Arnold sulla fascia destra, è nel mirino del Bournemouth mentre Adam Lallana è un sogno del Fenerbahçe.