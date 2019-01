© foto di Imago/Image Sport

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio



Difficile che una squadra che ha ottenuto solo la scorsa stagione 100 punti e che quest'anno ha perfezionato la squadra con l'arrivo di Mahrez possa rinforzarsi ulteriormente. Eppure qualcosa da fare c'è ancora: stasera, ad esempio, è già emergenza terzino sinistro e non a caso i citizens valutano Ben Chilwell del Leicester per giugno.

Per l'immediato si guarda a un centrocampista centrale: Frenkie de Jong è l'obiettivo numero uno ma sull'olandese PSG e Barcellona sembrano essere davanti. Spunta quindi l'ipotesi Ruben Neves del Wolverhampton.

Capitolo cessioni: il talento Brahim Diaz torna in Spagna e sarà un giocatore del Real Madrid: i campioni d'Europa per il 19enne pagheranno 15 milioni di sterline.