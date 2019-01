© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

Con l'avvento di Ole Gunnar Solskjaer il Manchester United si è rimesso in carreggiata per agguantare il quarto posto che varrebbe la qualificazione in Champions League. Il mercato di gennaio ripartirà da ciò che non si è concretizzato in estate, per cui il ruolo di centrale difensivo sarà la priorità assoluta. Harry Maguire è l'obiettivo principale ma occhio a Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas, la cui clausola rescissoria di 36 milioni può essere alla portata. Si guarda anche agli altri reparti e come un anno fa potrebbe arrivare un altro pezzo da novanta dall'Arsenal: nel 2018 i Red Devils si assicurarono Alexis Sanchez, oggi potrebbe toccare a Mesut Özil, anche se appare più probabile vedere il tedesco trasferirsi a giugno. Davanti occhio anche ad Arnautovic del West Ham e King del Bournemouth.

Capitolo cessioni: l'arrivo di un centrale di difesa potrebbe spingere verso l'addio Bailly, sul quale c'è il Siviglia. I giocatori che avevano la valigia in mano sotto la gestione Mourinho, ossia Pogba e Martial, sono destinati a restare. In particolar modo il centrocampista francese sta rinascendo sotto la guida di Solskjaer.