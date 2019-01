Mercato al via! Il punto sul Milan: almeno due acquisti dopo Paquetà

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

Dopo il deludente girone d'andata, il Milan è chiamato a rinforzarsi per centrare quel quarto posto che dalla proprietà è ritenuto obiettivo prioritario e fondamentale per riportare il club nell'élite del calcio. Per questo motivo, nonostante i limiti del FFP, Leonardo già da settimane è al lavoro. Archiviato il nome di Ibrahimovic, e tramontata l'ipotesi di uno scambio col Chelsea Higuain-Morata, il club rossonero è al lavoro per due obiettivi: un centrocampista centrale e un esterno offensivo.

Dopo Lucas Paquetà, classe '97 già prelevato dal Flamengo, il Milan è quindi al lavoro per inserire in rosa altri due giocatori. Per la mediana, il nome attualmente in cima alla lista di Leonardo è quello di Stefano Sensi, classe '95 del Sassuolo. L'ex Cesena è la prima scelta con Manuel Fernandes come alternativa. Sfumato invece in maniera definitiva Cesc Fabregas: giocherà nel Monaco.

In attacco, dopo l'ultimo summit con Gattuso, s'è deciso di abbandonare le piste che portano al centravanti per mettersi alla ricerca di un esterno offensivo o una seconda punta: in queste ore il nome più caldo è quello di Yannick Carrasco del Dalian Yifang, con Manolo Gabbiadini più defilato.