Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

E' un Napoli molto attivo sul calciomercato, ma più per chiudere acquisti per giugno che per rinforzare la squadra a gennaio. Carlo Ancelotti nelle recenti interviste è stato chiaro: non arriverà nessuno, non uscirà nessuno. E questa linea la società la sta portando avanti senza però farsi sfuggire eventuali occasioni.

Per l'immediato, tutto o quasi dipende da Allan. Giuntoli e De Laurentiis sono vigili su Nicolò Barella perché il PSG - che deve sostituire Rabiot - ha nel brasiliano uno dei suoi primissimi obiettivi. Se dovesse arrivare già a gennaio un'offerta da 80 milioni di euro, ecco che il Napoli potrebbe vendere l'ex Udinese e tentare l'immediato affondo per il centrocampista classe '97 del Cagliari. Se non a gennaio, Barella sarà comunque obiettivo per giugno. Quando nelle idee della società c'è anche l'inserimento in rosa di un nuovo attaccante: piacciono molto Kouamé e Lozano.

Restando a gennaio, Amadou Diawara andrà via solo con un'offerta da 40 milioni di euro. Restano Rog e Ounas (addio possibile solo nell'eventuale operazione Barella), così come Luperto. Attenzione alla situazione Tonelli: la Sampdoria non vuole far scattare l'obbligo di riscatto e potrebbe sciogliere il prestito già a gennaio.