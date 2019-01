Mercato al via! Il punto sul Parma: due centravanti in uscita

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

Il presidente Pietro Pizzarotti ha parlato del mercato gialloblù qualche giorno fa, fissandone gli obiettivi: "In questo girone d'andata il nostro top player è stato il gruppo, per cui stravolgerlo sarebbe un errore. Credo che vada puntellato con due-tre pedine, non di più. Sarà un mercato oculato, sia dal punto di vista finanziario che tecnico. Spero di raggiungere la salvezza il prima possibile per poterci godere le ultime giornate con un po' più di tranquillità".

Passando dalla teoria alla pratica, il Parma deve innanzitutto sistemare diversi esuberi (basti pensare che ben quattro giocatori sono finiti fuori squadra per ragioni di lista) prima di poter intervenire in entrata. Visto lo sfoltimento programmato in attacco, di certo arriverà un attaccante, si è parlato ancora una volta di Matri, possibile che si puntellino anche centrocampo e difesa, probabilmente con degli under 23 che consentano di non gravare sulla lista da consegnare alla Serie A.