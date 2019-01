Mercato al via! Il punto sul Sassuolo: non si compra e non si vende. Forse

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

Riparare, e poco più. In difesa, soprattutto. Considerato l'ottima prima parte di stagione disputata dal Sassuolo, i neroverdi sulla carta avrebbero poco da fare, nel mercato invernale. Sono alla finestra per Caceres, che lascerà la Lazio, ma piace anche Gravillon del Pescara. Il fatto è, però, che i risultati positivi di cui sopra hanno acceso i riflettori su più di un giocatore a disposizione di De Zerbi. Su tutti, Stefano Sensi e Alfred Duncan: in entrambi i casi, c'è in pole position il Milan, più interessato al primo che il secondo, e con la possibilità di inserire Plizzari come contropartita.

In caso di affondo decisivo dei rossoneri, il Sassuolo farà le sue valutazioni, altrimenti di necessità non sembrano esservene molte, dalle parti del Mapei Stadium. Anzi, per usare un vecchio adagio del dg Carnevali, non dovrebbe comprare né vendere. Possibile, ovviamente, quello che possiamo definire puro maquillage: potrebbe partire Peluso (piace al Bologna) o Dell'Orco (piace a mezza Serie A), in attacco si registrano interessamenti per Matri e Trotta. Da gestire Tripaldelli e Scamacca: rientreranno entrambi in prestito dall'Olanda, piacciono soprattutto in Serie B.