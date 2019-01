Mercato al via! Il punto sul Torino: via Soriano, fari puntati su Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

Un addio, da casa Torino, è già arrivato. Quello di Roberto Soriano: il centrocampista non aveva mai convinto appieno Mazzarri, e non è da escludere che il caso dei like a giocatori della Juve abbia avuto il suo peso. Fatto sta che da oggi Soriano è a Bologna, per cercare maggior fortuna. Con caratteristiche diverse, il Torino butta l'occhio in casa Roma per un eventuale sostituto, almeno a livello numerico: piace Diego Perotti, sono arrivati i primi contatti tra Petrachi e Monchi, se son rose fioriranno. L'alternativa è un cavallo di ritorno, quell'Adem Ljajic che non sarà riscattato dal Besiktas e potrebbe aiutare il Toro nella corsa all'Europa League. E poi, tanto per inserire nel novero degli obiettivi giocatori ancora diversi, il Toro tiene d'occhio José Machin del Pescara e Hamed Traoré dell'Empoli.

Una cessione e un acquisto in programma anche a livello difensivo: Bremer dovrebbe partire, più difficile lo faccia Lyanco. Per prenderne il posto, i granata guardano alla lettera B: piacciono Bani del Chievo e Bogdan del Livorno. Operazioni di ritocco, in ogni caso, come del resto quelle che potrebbero riguardare il settore offensivo: partirà quasi sicuramente almeno uno tra Damascan ed Edera.